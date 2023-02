Universitatea Craiova s-a impus clar in amicalul cu Slatina

Intr-un amical disputat in cadrul bazei de pregatire "Ilie Balaci" din Lunca Jiului, Universitatea Craiova, a invins cu 5-0 echipa din Liga a II-a, CSM Slatina. Golurile echipei pregatite de Eugen Neagoe au fost reusite de: Jovan Markovic, in minutele 3 si 21, Alexandru Cimpanu in minutul 36, Alexandru Mateiu in minuutul 40 si Elvir Koljic in minutul 45.Eugen Neagoe nu a mizat pe jucatorii titulari din partida cu Hermannstadt, din week-end-ul trecut, dorind sa-i vada la lucru pe cei care nu ... citeste toata stirea