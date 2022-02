Universitatea Craiova - Sepsi, in semifinalele Cupei Romaniei

In semifinalele Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, se va duela cu Sepsi OSK, primul meci urmand sa se dispute la Sf. Gheorghe, iar returul, in Banie. In cealalta semifinala se vor intalni FC Voluntari si FC Arges. Jocurile din cadrul semifinalelor Cupei Romaniei vor avea loc in perioada 19-21 aprilie, turul, respectiv 10-12 mai, returul.In acest campionat, Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Sepsi, si a pierdut cu 3-1 returul de la Sf. ... citeste toata stirea