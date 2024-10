Universitatea Craiova vrea sa readuca fanii pe stadion cu discount la bilete

Universitatea Craiova joaca in seara aceasta, de la ora 21.00, la Ovidiu, cu Farul lui Gica Hagi, in etapa a 14-a a Superligii. Joi, de la ora 18, Stiinta are meci in grupele Cupei Romaniei, cu Metalul Buzau, in deplasare, apoi urmeaza derby-ul cu FCSB, duminica, de la ora 21.00, pe "Ion Oblemenco". Pana la finalul anului, Stiinta mai are 4 meciuri pe teren propriu, iar Mihai Rotaru a decis, ca prima masura pentru a mai popula tribunele de pe "Ion Oblemenco", lansarea unui pachet pentru aceste ... citește toată știrea