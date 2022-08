Universitatea Craiova vs FC Botosani, la Severin

Dupa ce si-a inchaiat parcursul european in play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova isi indreapta atentia spre Superliga, unde are ca obiectiv in acest sezon castigarea titlului. In seara aceasta, de la ora 21.00, Stiinta intalneste, la Severin, pe FC Botosani, echipa pe care a invins-o in play-off-ul pentru participarea in cupele europene, dar care, sub comanda lui Mihai Teja, are un inceput de campionat remarcabil, fiind neinvinsa.Mirel Radoi a prefatat astfel partida cu FC ... citeste toata stirea