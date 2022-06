Universitatea Craiova vs Vllaznia, in Conference League

In turul doi preliminar al Conference League, Universitatea Craiova va juca, la fel ca anul trecut, impotriva unei formatii din Albania. Anul trecut, Stiinta a fost eliminata de KF Laci, dupa 0-1 in deplasare si 0-0 pe "Ion Oblemenco". De aceasta data, echipa antrenata de Laszlo Balint va intalni formatia albaneza KF Vllaznia Shkoder. Turul se va disputa pe 21 iulie, in Albania, iar returul pe 28 iulie, la Craiova, pe "Ion Oblemenco".Infiintata in anul 1919, formatia albaneza Vllaznia Shkoder ... citeste toata stirea