La doi ani de la prima incoronare a rusului Daniil Medvedev, la New York, in detrimentul lui Novak Djokovic, cei doi mari tenismeni se intalnesc din nou, asta-seara, in actul final al US Open. Daniil Medvedev vine dupa o semifinala de vis cu Carlos Alcaraz (7-6, 6-1, 3-6, 6-3) si poate ... citeste toata stirea