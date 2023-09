Trei ore si 16 minute a durat finala US Open, in care Djokovic l-a invins pe Daniil Medvedev (6-3, 7-6, 6-3). A fost o finala interesanta cu multe momente de suspans. Si unul dintre acestea a fost tie-break-ul din setul doi, bogat in schimburi lungi, in care Djokovic a fost condus (3-1). Dar "Nole" si-a facut o specialitate anul acesta castigand 25 din cele 30 de tie-break-uri si pentru ... citeste toata stirea