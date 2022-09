Dupa victoria sa in partida cu Rafael Nadal, in optimile de finala ale US Open, americanul Frances Tiafoe a trecut si de rusul Andrey Rublev (7-6, 7-6, 6-4) atingand in premiera semifinalele competitiei. El n-a pierdut decat un set in acest turneu si a castigat toate cele 6 tie-break-uri. In semifinale il va intalni pe spaniolul ... citeste toata stirea