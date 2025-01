Varful brazilian Alisson Safira a semnat cu Stiinta

Universitatea Craiova a anutat ca a rezolvat transferul atacantului brazilian Alisson Safira, in varsta de 29 de ani, de la formatia portugheza Santa Clara. In Banie, Alisson Safira va concura pentru un loc in atac cu bosniacii Jovo Lukic si Elvir Koljic. Santa Clara este surpriza campionatului portughez in acest sezon, aflandu-se pe locul 5 dupa 19 meciuri, cu 32 de puncte, fiind precedata de granzii Sporting, Benfica, FC Porto si Braga. La Santa Clara, Alisson Safira (1,85 metri) evolua ca ... citește toată știrea