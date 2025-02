Transferul lui Vasile Mogos la Universitatea Craiova de la CFR Cluj a fost perfectat. Fundasul de 32 de ani a fost pus pe lista de transferuri de Dan Petrescu in iarna aceasta, deoarece ar fi fost prins in stare de ebrietate la antrenament, conform lui Vivi Rachita. Jucatorul care a fost in lotul Romaniei la EURO 2024 nu va evolua in meciurile contra fostei sale echipe.Vasile Mogos are 8 selectii la echipa nationala, unde a debutat pe vremea lui Cosmin Contra si a fost convocat si de actualul ... citește toată știrea