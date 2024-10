Fostul jucator al Universitatii Craiova, Bogdan Vatajelu, a castigat Cupa Kazahstanului cu echipa sa, FK Aktobe, dupa o finala dramatica impotriva lui Atyrau, scor 2-1. Echipa lui Vatajelu era condusa in minutul 89 cu 1-0, dar a reusit sa marcheze in minutele 89 si 90, prin Kasym si Gondola, si a ridicat trofeul. Bogdan Vatajelu a fost integralist si a primit a doua cea mai mare nota din echipa sa."Vata" s-a transferat la inceputul acestui an de la Universitatea Cluj la Aktobe si a jucat in 29 ... citește toată știrea