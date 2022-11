In zadar a aliniat Uruguay vedetele care evolueaza la cele mai importante echipe ale Europei, in Champions League, fiindca n-au reusit decat sa loveasca bara de doua ori in duelul cu cei cinci "Kim" ai Coreei de Sud, plus Heung Son Min, starul de la Tottenham. In celalalt meci din grupa H se intalnesc Portugalia si Ghana, de la ora 18.Uruguay - Coreea de Sud ... citeste toata stirea