Veteranul Dzeko, in lotul Bosniei pentru meciul cu Romania

Primul meci al nationalei Romaniei in 2025 va fi cel cu Bosnia, de pe 21 martie, ora 21-45, pe Arena Nationala, in preliminariile Mondialului din 2026, grupa H. Partida se va disputa cu casa inchisa, biletele fiind deja epuizate. Selectionerul Bosniei, Sergej Barbarez, a facut deja convocarile pentru acest joc si pentru cel cu Cipru, de pe 24 martie, printre cei la care a apelat fiind si starul Dzeko, precum si Kolasinac, Dedic sau Demirovic. Edin Dzeko, ajuns la 39 de ani, are 19 goluri si 7 ... citește toată știrea