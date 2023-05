Aproape o mie craioveni au savurat un succes reconfortant al Stiintei in Giulesti, locul unde oltenii s-au simtit atat de bine de-a lungul timpului, cauzand daune chiar mai mari decat deposedarea Rapidului de acest loc 4, care poate insemna un baraj pentru cupele europene sau nimic, in functie de deznodamantul finalei Cupei Romaniei. Stiinta a fost timida in prima parte a partidei din Giulesti, desi galeria ei s-a ridicat neindoielnic la nivelul atmosferei create de fanaticii feroviari. Echipa ... citeste toata stirea