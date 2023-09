Echipa de sala a Craiovei care inghite cel mai mare buget in acest sezon, cea feminina de handbal, confirma pe alocuri investitia municipalitatii. Dupa ce a pierdut acasa cu Valcea, SCMU a reusit sa se impuna in deplasare contra nou-promovatei Stiinta Bucuresti, scor 35-24 (21-11), in etapa a 5-a a Ligii Florilor. Au jucat pentru SCMU Craiova: De paula, Curment - Krpez Slezak 12 goluri, Mugosa 7, ... citeste toata stirea