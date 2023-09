Echipa feminina de handbal a Craiovei confirma din startul campionatului pretentiile afisate pentru acest sezon, iar in etapa a treia a reusit o victorie extrem de importanta, in deplasare, pe terenul Gloriei Bistrita, una dintre pretendentele la titlu si a doua echipa ca buget din Liga Florilor, dupa CSM Bucuresti.Dupa un meci extrem de spectaculos, SCMU Craiova s-a impus cu 30-28 (16-13), in urma unui final dramatic, gazdele ratand egalarea la 29 in ultimul minut, pe un contraatac in care ... citeste toata stirea