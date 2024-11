Victorie pentru baschetbalistii Craiovei, la primul meci cu Tudor Costescu pe banca

La debutul lui Tudor Costescu pe banca echipei masculine de baschet SCM Universitatea Craiova, aceasta a reusit sa se impuna, in Sala Polivalenta, scor 91-83, in fata formatiei CSM Galati, in etapa a 7-a a Ligii Nationale Masculine de Baschet, pe sferturi: 24-18, 24-21, 20-19, 23-25.Au jucat pentru SCMU Craiova, in fata a 100 de spectatori: ... citește toată știrea