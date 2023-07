In ultimul amical din cadrul stagiului de pregatire din Bulgaria, Universitatea Craiova s-a impus, la Bansko, scor 3-2 in fata Slaviei Sofia, formatie preluata in vara aceasta de fostul capitan al Barcelonei, Jose Maria Bakero. Au marcat pentru Stiinta: Koljic (43), Danciu (51) si Trica (81), pentru bulgari punctand Nikolov (22) si Mendy (68 autogol).Universitatea Craiova a evoluat in formula: Lazar - Vladoiu (33 Borta), R. Silva, Badelj (26 Mendy), Bancu - Cretu, Mateiu (58 Capatina) - Ivan ... citeste toata stirea