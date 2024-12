Victorie scontata pentru voleibalistii Craiovei

Voleibalistii de la SCMU Craiova n-au avut nicio problema in a se impune in duelul din etapa a 13-a a campionatului, cu ultima clasata, Universitatea Cluj, echipa care n-a acumulat niciun punct in acest sezon, avand un lot format exclusiv din romani. In Sala Polivalenta, formatia lui Dan Pascu a castigat clar fiecare set, scor 3-0 (25-15, 25-10, 25-17), dupa ... citește toată știrea