Victorii clare pentru voleibalistii si baschetbalistii Baniei

Succese pe linie miercuri pentru echipele reprezentive ale Craiovei. In primul rand Stiinta a castigat la fotbal, la Mioveni, si isi consolideaza locul pe podiumul Ligii I. In aceeasi zi, voleibalistii de la SCMU Craiova s-au impus in deplasarea la Unirea Dej, scor 3-1 (23-25, 25-15, 25-13, 25-11). Cu o etapa ramasa din sezonul regular, formatia lui Dan Pascu este pe locul 3, cu 50 de puncte, si in ultima runda va primi vizita echipei din ... citeste toata stirea