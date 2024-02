Victorii la scor pentru Napoli si Inter, in Serie A

Napoli si Inter Milano au castigat la scor restantele din etapa a 21-a din Serie A, disputate miercuri seara. Napoli, campioana en titre, a invins in deplasare, cu 6-1, pe Sassuolo, goluri Osimhen (31, 41 si 4), Rrahmani (29) si Kvaratshelia (51, 75), respectiv Racic (17). Napoli este pe locul 8, la 8 puncte distanta de ultimul loc care duce in Champions League, ocupat in prezent de Bologna. ... citește toată știrea