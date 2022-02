Victorii pe linie pentru echipele de sala ale Craiovei

Toate cele trei echipe ale SCM Craiova au castigat meciurile de campionat disputate miercuri, in Sala Polivalenta. Deschiderea a facut-o formatia feminina de volei, care s-a impus cu 3-2, pe seturi: 26-28, 25-21, 22-25, 25-17, 15-9, contra Stiintei Bacau, intr-un duel care a durat 1 ora si 50 de minute, important pentru patrunderea in Top 8. Au evoluat pentru SCMU Craiova: Marciu, Cvijovic, Asceric, Simoniia, Do Nascimento, Stoian, Stan, Milivojevic si Tucmeanu - libero. Fetele lui Lucian ... citeste toata stirea