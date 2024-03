Victorii pe linie pentru echipele SCMU Craiova

Toate echipele de sala ale Craiovei au obtinut victorii in acest week-end, avand parte si de niste adversari mai slab cotati. In grupa pentru evitarea retrograarii, 11-18, din Liga Nationala Masculina de Baschet, SCMU Craiova a dispus de CSM Galati cu 80-68 (14-15, 27-14, 11-25, 28-14), in Sala Polivalenta. Au jucat pentru echipa din Banie: Sessoms 25 de puncte, Dragan 14, Agbelese 13, Freeman 13, Blaj Voinescu 5, Casale 4, Watson 4, Tibirna 2. SCMU Craiova este pe primul loc in grupa 11-18, ... citește toată știrea