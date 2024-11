Victorii pentru baschetbalistii si voleibalistii Craiovei

In week-end-ul trecut, echipele masculine de baschet si de volei ale Craiovei au obtinut victorii categorice in campionat. La baschet, SCM Universitatea Craiova s-a impus fara probleme, in Sala Polivalenta, in confruntarea cu CS Valcea, scor 95-73, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 9 a Ligii Nationale Masculine de Baschet, pe sferturi: 35-13, 22-20, 16-21, 22-19. Craiovenii au avut un procentaj bun la aruncarile de 3 puncte (16 din 33), fiind net superiori si la capitolul recuperari - ... citește toată știrea