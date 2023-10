Intr-un meci-blitz, de numai 57 de minute, Coco Gauff, favorita 3, campioana de la US Open, a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur, cap de serie 6, in Grupa Chetumal de la Turneul Campioanelor, la Cancun (Mexic), scor 6-0, 6-1. In aceeasi grupa, poloneza Iga Swiatek, favorita 2, a invins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, cap de serie 7, cu 7-6, 6-0. ... citeste toata stirea