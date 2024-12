Vinicius Jr, fotbalistul anului la gala FIFA

Brazilianul Vinicius Jr de la Real Madrid s-a consolat pentru ratarea Balonului de Aur cu premiul de cel mai bun jucator al anului in cadrul galei The Best FIFA Football Awards, la Doha, in Qatar. Vinicius a castigat Champions League si titlul in La Liga, la fel ca antrenorul sau, italianul Carlo Ancelotti, care a primit premiul pentru cel mai bun antrenor. El a fost urmat de Xabi Alonso si Pep Guardiola.Capitanul Romaniei Nicolae Stanciu, a votat podiumul: 1. Kroos, 2. Dani Carvajal, 3. ... citește toată știrea