Echipa norvegiana Vipers Kristiansand, fosta adversara a SCM Craiova in finala Cupei EHF din 2018, a castigat Champions League la handbal feminin pentru a treia oara consecutiv. In ultimul act al Final Four-ului de la Budapesta, norvegiencele, conduse de veterana Katrina Lunde (43 de ani, 16 interventii in finala), a invins-o pe Ferencvaros cu 28-24 (14-13). Lunde a ... citeste toata stirea