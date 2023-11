Detinatoarea Cupei Romaniei, SCMU Craiova, va intalni Rapid Bucuresti, in sferturile editiei de anul acesta, in dubla mansa. Craiovenii intra in competitie in aceasta faza, in timp ce Rapid a dispus in runda anterioara de Stiinta Explorari Baia Mare, cu 3-0 si 3-1. Celelalte dueluri din sferturi: Arcada Galati - "U" Cluj, Steaua - SCM Zalau, Dinamo - Corona ... citeste toata stirea