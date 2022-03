Voleibalistele Craiovei, succes la Turda, de intrare in Top 8

Voleibalistele de la SCMU Craiova au obtinut un succes extrem de important pentru intrarea in grupa 5-8 a Diviziei A1. Echipa antrenata de Lucian Zlotea s-a impus in deplasare cu 3-1 (26-24, 26-28, 25-15, 25-21) in fata echipei Volei Cristina Parv Turda, dupa o ora si 51 de minute de joc.Au evoluat pentru formatia din Banie: Do Nascimento 20p, Simoniia 19p, Cvijovic 18p, Marciu 14p, Asceric 10p, Milivojevic 2p, Stoian, Stan si Tucmeanu - libero."Am reusit sa castigam cel mai important meci ... citeste toata stirea