Voleibalistele si handbalistele Craiovei au incheiat anul cu victorii

In ultimele meciuri pe care le-au disputat in 2022, echipele feminine de volei si de handbal ale Craiovei au obtinut victorii. Voleibalistele de la SCMU Craiova s-au impus in deplasarea de la Pitesti, cu FC Arges, scor 3-2 (14-25, 25-21, 25-16, 21-25, 17-15), dupa doua ore de joc, in etapa a 11-a a primei ligi. Au jucat pentru formatia din Banie: Marciu, Savu, Stoian, Stan, Do Nascimento, Borys, Rankovic, Simoniia si Tucmeanu - libero. In urma acestei victorii, SCMU Craiova a acumulat 10 puncte ... citeste toata stirea