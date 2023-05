Voleibalistii de la SCMU Craiova au invins, dupa un joc dramatic, pe Dinamo Bucuresti, scor 3-2, in al treilea meci din seria "de bronz" a campionatului, respectiv finala mica a play-off-ului. Scorul pe seturi a fost 23-25, 25-18, 25-22, 21-25, 16-14, dupa 2 ore si 15 minute de joc. In primele doua partide ale seriei, victorii au fost impartite, 3-1 pentru Dinamo si tot 3-1 pentru SCMU Craiova.Meciul patru va avea loc duminica, de la ora 18, tot in Sala Polivalenta si va fi ultima prezenta in ... citeste toata stirea