Voleibalistii Craiovei au cedat greu in fieful campioanei

Voleibalistii Craiovei au pus mari probleme campioanei, Arcada Galati, atat in semifinala Cupei Romaniei, cat si in primul meci din play-off, disputat marti seara, in orasul de la Dunare, dar ambele dueluri au fost adjudecate de campioana cu acelasi scor, 3-1. Arbitrii au avut de fiecare data rolul lor in inclinarea balantei catre liderul la zi al Diviziei A1. Ca si in Cupa, craiovenii au fost aproape de a castiga cel putin doua seturi, dar au plecat fara niciun punct de la Galati, dupa ce in ... citeste toata stirea