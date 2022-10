Voleibalistii Craiovei au inceput campionatul cu un succes lejer

Voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova au debutat cu un succes lejer in noul campionat, scor 3-0, pe seturi: 25-21, 25-14, 25-17, contra formatiei CSM Constanta. Meciul din Sala Polivalenta, disputat in fata a cateva zeci de spectatori, a durat numai o ora si 11 minute."Meciul nu a fost usor, cel putin in prima parte, fiindca echipa din Constanta, chiar daca a promovat anul acesta, nu este una slaba, a venit aici sa lupte, neavand ce pierde. Pe parcurs ne-am intrat in ritm, am trecut ... citeste toata stirea