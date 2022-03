Voleibalistii Craiovei au incheiat sezonul regular cu un succes clar

In ultima etapa a sezonului regular, echipa masculina de volei SCMU Craiova a trecut, in Sala Polivalenta, de Explorari Baia Mare, scor 3-0 (25-21, 25-21, 27-25).Au jucat: Bartha 8 p, Pupart 4 p, Stojsavljevic 18 p, Calin 3 p, Halilovic 3 p, Lica 19 p, Georgescu 1 p - Diaconescu - libero. A mai intrat: Lupu.La finalul celor 22 de meciuri din sezonul regular, SCMU Craiova are 53 de puncte si este pe locul 3, dar poate fi depasita de Dinamo, care are doua restante si 3 puncte mai putin decat ... citeste toata stirea