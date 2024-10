Voleibalistii Craiovei au invins Baia Mare, in Polivalenta

Echipa masculina de volei SCM Universitatea Craiova a cedat un set, dar a luat toate punctele din meciul cu Explorari Baia Mare, din etapa a 5-a a Diviziei A1, scor 3-1 (25-22, 23-25, 25-15, 25-18). Corey Gias Chavers a facut spectacol la serviciu, mai ales in setul 4, el fiind, de altfel, si liderul campionatului la acest capitol."A fost o victorie muncita, am anticipat ca va fi un meci greu, am spus de la inceput ca Baia Mare este o echipa luptatoare, poate chiar cea mai buna formula a lor ... citește toată știrea