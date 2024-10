Voleibalistii Craiovei au invins Dinamo, in debutul campionatului

Debut excelent de sezon pentru echipa masculina de volei SCM Universitatea Craiova, care a invins in prima etapa de campionat rivala Dinamo Bucuresti, in Sala Polivalenta, scor 3-1, dupa aproape doua ore de joc.Cu un lot schimbat aproape in totalitate, gazdele au parut ca acuza lipsa de omogenitate si au cedat fara drept de apel primul set, scor 14-25. Desi au avut alaturi numai cateva zeci de spectatori, ... citește toată știrea