Voleibalistii Craiovei au pierdut acasa cu Zalaul

Voleibalistii Craiovei au resimtit eliminarea din sferturile play-off-ului campionatului si au pierdut pe teren propriu primul meci din grupa 5-8, contra Zalaului, scor 1-3 (22-25, 21-25, 25-19, 21-25). Echipa lui Dan Pascu joaca miercuri in deplasare al doilea joc, pentru a trimite seria in decisiv. Locul 5 este calificant in cupele ... citește toată știrea