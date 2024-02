Voleibalistii Craiovei au pierdut dramatic cu Steaua

Desi au condus cu 2-1 la seturi si cu 14-11 in setul decisiv, voleibalistii de la SCMU Craiova au cedat neverosimil, cu 3-2, pe seturi: 25-21, 26-28, 21-25, 25-14, 19-17), meciul disputat in deplasare, pe terenul formatiei Steaua Bucuresti, in etapa cu numarul 20 a Diviziei A1. Au jucat pentru echipa lui Dan Pascu: Stohr, Cuk, Hernandez, Calin, Tarta, Paez si ... citește toată știrea