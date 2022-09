Echipa masculina de volei a Craiovei a continuat evolutia buna si seria de meciuri dramatice in fata multiplei campioane, Arcada Galati, dar, din pacate, elevii lui Dan Pascu n-au stopat sirul esecurilor la limita in duelurile cu formatia de la Dunare. La Constanta, in semifinala Supercupei Romaniei, SCMU Craiova a condus cu 2-0 la seturi, dupa ... citeste toata stirea