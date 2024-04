Voleibalistii Craiovei au trimis in decisiv seria cu Zalaul

Voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova au egalat in seria cu Zalaul, din grupa 5-8 a campionatului, reusind sa castige in deplasare, scor 3-2 (18-25, 25-20, 26-24, 18-25, 15-11) si sa impinga duelul in meci decisiv. In primul joc, salajenii castigasera in Polivalenta din Banie cu 3-1. Au jucat pentru SCMU Craiova in al doilea meci al seriei: ... citește toată știrea