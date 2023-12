Cu moralul reparat dupa calificarea in optimile CEV Cup, echipa masculina de volei SCMU Craiova a obtinut o victorie si in Divizia A1, scor 3-1 (25-17, 25-20, 18-25, 25-16) in deplasarea de la Constanta, care a contat pentru etapa a 8-a. Au jucat pentru echipa antrenata de Dan Pascu: Stohr 14 puncte, Cuk 12, Hernandez 17, Calin 11, Paez 5. Krstic 5 - Diaconescu (L). A intrat: Tarta 6 puncte.In urma acestui succes, SCMU a stans 15 puncte, dar ... citeste toata stirea