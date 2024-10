Voleibalistii Craiovei continua seria victoriilor

Ambitionata de parcursul de anul trecut al nou-promovatei Corona Brasov, care, cu Laurentiu Lica pe banca, la debutul lui ca antrenor, a reusit sa castige campionatul, echipa de volei a Craiovei pare sa creada si ea ca-si poate depasi conditia si sa aduca un nou titlu in Banie, la noua ani de la precedentul. SCM Universitatea Craiova are un start de sezon impecabil si este lider in Divizia A1 dupa 3 etape, cu maximum de puncte. In runda a treia, formatia antrenata de Dan Pascu s-a impus cu 3-0 ... citește toată știrea