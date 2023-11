Schimbarea masiva a lotului, dar mai ales pierderea capitanului-legenda, Laurentiu Lica (antrenor acum la Corona Brasov, locul 2 in campionat), au fost acuzate de echipa de volei a Craiovei, care nu are un start de sezon reusit. Daca in primavara, voleibalistii Craiovei cucereau Cupa Romaniei, in detrimentul campioanei, Arcada Galati, in actuala stagiune, echipa lui Dan Pascu este eliminata practic din Cupa si a pierdut cu 3-0 atat Supercupa Romaniei, la Blaj, cat si meciul din campionat cu ... citeste toata stirea