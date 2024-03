Voleibalistii Craiovei imping in decisiv seria cu Dinamo

SCM Universitatea Craiova a egalat seria din sferturile play-off-ului campionatului, cu Dinamo, scorul fiind 1-1 dupa primele doua meciuri. Dupa ce a cedat dramatic in Stefan cel Mare, scor 3-2, desi a condus cu 2-0 la seturi si a avut mingi de meci, fiind invinsa in cele din urma in prelungirile setului decisiv, echipa lui Dan Pascu nu i-a dat nicio sansa rivalei in Sala Polivalenta. Incurajati de fani, mai mult decat la restul partidelor din acest sezon, voleibalistii Craiovei s-au impus dupa ... citește toată știrea