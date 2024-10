Voleibalistii Craiovei incep azi campionatul

Dupa o pauza foarte lunga, echipa de volei a Craiovei disputa astazi, de la ora 19, in Sala Polivalenta, primul meci al noului sezon, iar debutul este in forta, fiindca adversara ii va fi Dinamo Bucuresti. Dupa cel mai slab sezon din ultimul deceniu, Dan Pascu si-a schimbat lotul aproape in totalitate, de altfel, o obisnuinta pentru antrenorul craiovean in fiecare pauza de vara. Acesta a prefatat astfel partida cu Dinamo si campionatul care incepe:"Din pacate, jucam din start cu o echipa tare, ... citește toată știrea