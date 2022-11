Voleibalistii Craiovei, invinsi acasa de Dinamo

Dupa ce a fost eliminata din Cupa CEV, echipa masculina de volei a Craiovei nu trece printr-un moment bun nici in campionatul intern. Sambata, echipa antrenata de Dan Pascu a cedat, in Sala Polivalenta, scor 1-3 (25-17, 15-25, 27-29, 20-25), dupa o ora si 51 de minute, in fata formatiei Dinamo Bucuresti, in etapa a 8-a din Divizia A1. In urma acestui rezultat, SCMU Craiova ocupa locul 3, in timp ce Dinamo a devenit lider."Am avut mari in oscilatii mari in evolutia noastra, si in primul set a ... citeste toata stirea