Voleibalistii de la SCMU Craiova au fost aproape de o victorie la debutul in actuala editie a cupelor europene. Desi a avut 4 mingi de meci, echipa din Banie a cedat dramatic, in setul decisiv, scor 30-28, in fieful sarbilor de la Radnicki Kragujevac. In prima mansa din 16-imile Cupei CEV, in Sala Sporturilor "Jezero" din Kragujevac, gazdele s-au impus dupa doua ore si 14 minute ... citeste toata stirea