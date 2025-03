Voleibalistii Craiovei, invinsi in semifinalele play-off-ului

Echipa de volei a Craiovei sufera de un adevarat "complex Corona Brasov", pierzand in acest sezon toate cele 5 meciuri cu formatia campioana, antrenata de Laurentiu Lica. In meciul al doilea al semifinalei play-off-ului campionatului, brasovenii s-au impus cu 3-1 in Sala Polivalenta si s-au calificat in semifinalele campionatului. Scorul pe seturi a fost 29-31, 25-20, 25-16, 26-24. In prima ... citește toată știrea