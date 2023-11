Debutul in cupele europene nu-i prinde intr-o forma fasta pe voleibalistii Craiovei, care vin dupa eliminarea din Cupa Romaniei si doua esecuri in campionat. Trupa lui Dan Pascu se deplaseaza in Serbia, unde va intalni joi, de la ora 19.00, pe Radnicki Kragujevac, in turul 16-imilor de finala din CEV Cup. Returul este programat pe 29 noiembrie, in Banie. Antrenorul Dan Pascu s-a aratat optimist in privinta calificarii, mizand pe motivatia suplimentara a elevilor sai."Ne asteapta un meci greu, ... citeste toata stirea