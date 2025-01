Voleibalistii Craiovei n-au izbutit sa smulga niciun set campioanei

Voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova au confirmat in duelul de pe teren propriu cu Corona Brasov ca nu pot aspira anul acesta sa se lupte pentru titlu, echipa lui Laurentiu Lica fiind superioara, la fel ca in meciul tur, desi gazdele au avut sansele lor sa se impuna in primul si al treilea set. Campioana en-titre s-a impus cu 3-0 in Sala Polivalenta, pe seturi: 30-28, 25-19, ... citește toată știrea